В матче «Лиона» и «Монпелье» повторили историческое достижение 70-х годов

Матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» минимально переиграл «Монпелье» со счётом 5:4, обновил несколько исторических рекордов. Форвард «ткачей» Александр Ляказетт оформил покер в ответ на покер Элье Ваи. За последние 75 лет это только второй случай в истории чемпионата Франции, когда минимум по четыре мяча в одной игре забивают игроки двух команд, сообщает L'Equipe.
Впервые такое произошло во время матча «Реймс» – «Монако», который завершился со счётом 8:4 в 1974 году. Нападающий «Реймса» Карлос Бьянки забил тогда пять голов, а лучший бомбардир лиги Делио Оннис, выступавший за «Монако», отличился четыре раза. Вследа за Оннисом Ваи стал вторым игроком в истории, кому не удалось привести свою команду к победе, оформив покер.
«Лиону» удалось вырвать три очка, отыгравшись со счёта 1:4. В последний раз команда чемпионата Франции отыгрывала отставание в три или более голов и вырывала победу в 2008 году. Тогда «Бордо» дома взял верх над «Монако» (4:3), пропустив три сухих мяча. «Монпелье» подобный сценарий переживает во второй раз. 22 августа 1998 года эта команда уже проигрывала «Марселю» со счётом 4:5. Победу с пенальти провансальцам принёс не кто иной, как нынешний тренер «Лиона» Лоран Блан.
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