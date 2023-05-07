Сергеев: когда была голевая атака «Спартака», подумал — нужно как никогда

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал «золотой» гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Устали побеждать? Почему должны устать? Побеждать всегда приятно, особенно сегодня. Сделали праздник и для города, и для нас, и для болельщиков. Я бы не сказал, что я главный герой. Все главные герои, вся команда. Сезон длинный, на моём месте мог оказаться каждый, я всем благодарен: партнёрам, тренерскому штабу, руководству. Мы проделали очень большой путь, сделали пятое подряд чемпионство, добыли вторую звёздочку.

Эмоции? Ничего не чувствовал, было опустошение, сплошная радость. Не знал, куда бежать, прокатился на коленях. Все ребята начали поздравлять, тренерский штаб, массажисты, доктора — куча мала. Главный ли это гол в карьере? Надеюсь, главный ещё впереди. А этот гол я бы назвал полезным, можно даже сказать, золотым. Сколько минут тренерский штаб даёт, настолько выкладываюсь. Когда была голевая атака «Спартака», я подумал, что нужно как никогда. Получилось, звёзды сегодня совпали на нашей стороне и на моей лично», – сказал Сергеев в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2. «Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.