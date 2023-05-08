Мостовой: Слуцкий держался на плаву, а мы с Аленичевым, Титовым — плохие. Что тут сказать?

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой провёл параллель между бывшим тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым и другими экс-игроками «Спартака».
«Почему Слуцкому не удалось достичь результата в «Рубине» в ФНЛ, хотя казанский клуб даже усилился после вылета из РПЛ? Ну, этого персонажа все уже давно вычислили. Тот ещё приспособленец. Завёл нужных знакомых, вот и держится на плаву. Точнее, держался. Но Слуцкого уже и здесь раскусили. И там.
«Рубин» подписывал с ним контракт на пять лет! Кошмар какой-то! Но он вначале оставил Казань без Премьер-Лиги, а потом провалился и в ФНЛ. Вот такие специалисты работают с российскими клубами. Зато плохими считаются Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Игорь Колыванов…
Те, кто играл на высшем уровне и прекрасно разбирается в футболе, — все плохие. Вот что тут можно сказать?!» — цитирует Александра Мостового издание «Столица С».
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