Игроки качали Семака и сорвали пресс-конференцию. Фото с чемпионского матча «Зенита»

7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимал московский «Спартак». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2, что позволило им досрочно обеспечить себе победу в чемпионате.
На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов неудачно выбил мяч: тот попал в Клаудиньо и отлетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, получив результативный пас от Клаудиньо.
На 75-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Алексис Дуарте за фол на Малкоме: футболист заработал её после просмотра cудьёй VAR. На 85-й минуте Квинси Промес сравнял счёт с пенальти, однако победу «Зениту» принёс точный удар Ивана Сергеева.
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый.
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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