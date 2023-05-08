Главный тренер «Аль-Хиляля» ответил на вопрос о возможном переходе Месси

Главный тренер «Аль-Хиляля» Рамон Диас ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Сейчас мы сосредоточены на игре, у нас финал Кубка. После финала посмотрим, что будет», — приводит слова Диаса Goal.
Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение от клуба «Аль-Хиляль». Аргентинец в мае посетил Саудовскую Аравию, за что был отстранён и оштрафован «ПСЖ».
Предполагается, что Месси летом покинет парижан и может получить в Саудовской Аравии рекордный контракт с зарплатой около $ 400 млн.
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге:
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