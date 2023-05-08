«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в матче с семью удалениями

Завершился матч 15-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Ривер Плейт» принимал «Бока Хуниорс». Встреча проходила на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи» в Буэнос-Айросе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором победного гола стал колумбийский нападающий Мигель Борха, реализовавший пенальти 93-й минуте. После этого на поле возникла массовая потасовка, по итогам которой было показано семь красных карточек: у «Ривер Плейта» удалили трёх игроков (двое из которых были не на поле), у «Боки Хуниорс» — трёх футболистов и одного тренера.

«Ривер Плейт» с 37-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Бока Хуниорс» (18) занимает 13-е место.

«Расинг» победил «Бока Хуниорс», судья удалил 10 игроков: