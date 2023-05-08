«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в матче с семью удалениями
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Завершился матч 15-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Ривер Плейт» принимал «Бока Хуниорс». Встреча проходила на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи» в Буэнос-Айросе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором победного гола стал колумбийский нападающий Мигель Борха, реализовавший пенальти 93-й минуте. После этого на поле возникла массовая потасовка, по итогам которой было показано семь красных карточек: у «Ривер Плейта» удалили трёх игроков (двое из которых были не на поле), у «Боки Хуниорс» — трёх футболистов и одного тренера.
«Ривер Плейт» с 37-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Бока Хуниорс» (18) занимает 13-е место.
Аргентина - Примера. Примера - 1-я фаза. 15-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Окончен
1 : 0
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
1:0 Borja – 90+3'
Удаления: Палавесино – 90+13', Centurion – 90+14', Гомес – 90+14' / Валентини – 90+15', Merentiel – 90+15', Фернандес – 90+15'
«Расинг» победил «Бока Хуниорс», судья удалил 10 игроков:
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