Анри предположил, с чем может быть связано наказание Месси со стороны «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри предположил, что катарским владельцам «ПСЖ» могло не понравиться, что аргентинец посещал именно Саудовскую Аравию. Напомним, в 2019 году Саудовская Аравия полностью разорвала дипломатические отношения с Катаром. Однако, в 2021 году страны открыли границы друг с другом.

«Возможно, в «ПСЖ» наказали Месси, потому, что он не собирается оставаться в клубе. Или место назначения, куда Месси отправился, немного повлияло на их решение? Но в «ПСЖ» происходили гораздо более серьёзные вещи. Был ли Месси прав? Нет, тренировки нельзя пропускать», — приводит слова Анри Goal.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

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