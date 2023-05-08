«Ракув» впервые в истории выиграл чемпионат Польши, в котором выступает с 2019 года

«Ракув» впервые в истории выиграл чемпионат Польши.

Победитель турнира определился за три тура до конца сезона. «Ракув» свой матч 31-го тура проиграл «Короне», но оформил победу в чемпионате благодаря поражении «Легии» в игре с «Погонью» (1:2).

«Ракув» набрал 71 очко в 31 матче. «Легия» (60) — на 2-м месте. Действующий чемпион страны — «Лех». До завершения нынешнего розыгрыша чемпионата Польши осталось три тура.

Ранее польский клуб дважды становился обладателем национального Кубка. В финальном матче Кубка Польши прошлого года «Ракув» встречался с «Лехом» и обыграл команду из Познаня со счётом 3:1.

«Ракув» выступает в первом дивизоне с сезона-2019/20, а последние два года занимал второе место в таблице по итогам чемпионатов.