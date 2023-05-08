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«Зенит» повторил рекорд чемпионата России по досрочной победе в турнире

«Зенит» повторил рекорд чемпионата России по досрочной победе в турнире
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«Зенит» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.

«Зенит» повторил собственный рекорд турнира трёхлетней давности (сезон 2019/2020) по досрочному завоеванию титула. За четыре тура до окончания чемпионата оформлял чемпионство и «Спартак» Олега Романцева в 1993 году, однако в том сезоне команды проводили по 34 игры.

Сине-бело-голубым осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Команда Сергея Семака набрала 64 очка. «Спартак» занимает четвёртую строчку с 49 баллами.

Футболисты «Зенита» спели нецензурную песню группы «Ленинград»:

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