Семак обогнал Газзаева по чемпионствам в РПЛ в качестве главного тренера

«Зенит» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.
По числу титулов в национальном первенстве в качестве главного тренера Сергей Семак вышел на второе место, обогнав экс-тренера ЦСКА Валерия Газзаева. Газзаев побеждал в 1995, 2003, 2005, 2006 годах.
Чаще в российской истории побеждал только бывший тренер «Спартака» Олег Романцев — восемь раз (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).
Сине-бело-голубым осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Команда Сергея Семака набрала 64 очка. «Спартак» занимает четвёртую строчку с 49 баллами.
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