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Diario Sport: Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой

Diario Sport: Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии вместе с футболистами «Барселоны» Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Как сообщает Sport, ещё три месяца назад аргентинец был категорически против переезда в Саудовскую Аравию, но на данный момент такое развитие событий выглядит наиболее вероятным. Он хочет продолжать играть, но реалистично оценивает своё состояние и понимает, что уже вряд ли сможет выступать на высшем уровне.

Отмечается, что 35-летний аргентинец думал о переходе в «Барселону», но его вряд ли удастся осуществить из-за плохого финансового состояния клуба. Месси поедет в Саудовскую Аравию не один, а в компании Бускетса и Альбы. Нападающий хочет, чтобы в новой обстановке его окружали люди, которым он доверяет.

Бускетс и Альба знают об этом плане, они уже дали согласие на переезд. За сезон в Саудовской Аравии они заработают в три раза больше, чем за год в «Барселоне». Сейчас речь идёт о том, что Месси, Альба и Бускетс заключат с одним из саудовских клубов контракты по схеме «1+2».

В текущем сезоне Месси провёл 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

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