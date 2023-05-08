Тухель прокомментировал победу «Баварии» в матче с «Вердером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе своего клуба в матче с «Вердером» (2:1) в недавнем матче Бундеслиги.

«Заслуженная победа. Думал, мы контролируем всё до последних пяти минут. Могли выиграть 3:0, но не хватило покоя и точности. В общем, это была хорошая игра на выезде и важная победа.

На этой стадии сезона важно сохранить стабильность, поставить игроков на те позиции, где им удобно и не усложнять. У нас хорошие футболисты и отличные личности в команде.

«Баварии» важно иметь 13, 14, 15 игроков, которые всегда являются кандидатами на попадание в стартовый состав — футболистов, которые могут решать матчи с самого начала или со скамейки запасных. Сане справился хорошо, Мюллер прибавил хорошую энергию.

В первом тайме Мане допустил несколько технических ошибок и был неаккуратным. Но во втором тайме он был более активен, находил хорошие позиции в штрафной и действовал лучше», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140