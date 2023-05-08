Тухель прокомментировал победу «Баварии» в матче с «Вердером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе своего клуба в матче с «Вердером» (2:1) в недавнем матче Бундеслиги.
«Заслуженная победа. Думал, мы контролируем всё до последних пяти минут. Могли выиграть 3:0, но не хватило покоя и точности. В общем, это была хорошая игра на выезде и важная победа.
На этой стадии сезона важно сохранить стабильность, поставить игроков на те позиции, где им удобно и не усложнять. У нас хорошие футболисты и отличные личности в команде.
«Баварии» важно иметь 13, 14, 15 игроков, которые всегда являются кандидатами на попадание в стартовый состав — футболистов, которые могут решать матчи с самого начала или со скамейки запасных. Сане справился хорошо, Мюллер прибавил хорошую энергию.
В первом тайме Мане допустил несколько технических ошибок и был неаккуратным. Но во втором тайме он был более активен, находил хорошие позиции в штрафной и действовал лучше», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140
- 8 мая 2023
-
06:38
-
05:59
-
05:55
-
05:49
-
04:28
-
04:02
-
03:59
-
03:48
-
03:38
-
03:35
-
03:25
-
03:08
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:36
-
02:05
-
01:58
-
01:40
-
00:49
-
00:23
-
00:20
-
00:07
-
00:02
-
00:01
- 7 мая 2023
-
23:56
-
23:51
-
23:39
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
22:59
-
22:58