Зобнин: «Спартак» вообще не думал о «Зените» и чемпионском коридоре, мы боремся за серебро

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» проиграли в гостях «Зениту» со счётом 3:2.

«Нисколько не обидно, что «Зенит» стал чемпионом. Мы не думали вообще о «Зените». Нам нужно было набирать очки. Думали о себе только.

Обидно, что уступили в конкретном матче, нежели, что «Зенит» стал чемпионом в этом матче. Нам нужны были очки. В меньшинстве сравняли — очко при счёте 2:2 было бы для нас нормально. С учётом того, что у нас было удаление и мы играли с «Зенитом» на выезде.

Я вообще не думал о чемпионском коридоре. У нас чемпионат продолжается. Сейчас мы боремся за серебро. «Зенит» чемпион, молодцы. У нас сейчас другие задачи. О каком-то коридоре вообще не думали», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 26-го тура чемпионата России «Спартак» в турнирной таблице РПЛ находится на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков. «Зенит» после победы над «красно-белыми» стал чемпионом России в пятый раз подряд.