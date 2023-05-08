В «Айнтрахте» рассказали об интересе европейских топ-клубов к Коло Муани

Член правления франкфуртского «Айнтрахта» Аксель Хеллман заявил, что к нападающему команды Рандалю Коло Муани проявляют интерес несколько топовых европейских команд. Функционер отметил, что хотел бы, чтобы форвард остался в «Айнтрахте».
«Когда я смотрю на то, как устроен международный рынок, то представляю себе цифру, отличную от 90 млн. У него долгосрочный контракт. Это всегда является особенно комфортной ситуацией для нас. В круге заинтересованных им клубов есть очень большие команды. Для меня идеальным сценарием был бы тот, в котором он бы остался в «Айнтрахте». Сейчас он является одним из самых востребованных игроков на европейском рынке нападающих», — приводит слова Хеллмана «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на BILD TV.
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
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