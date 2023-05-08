Деян Ловрен поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил сине-бело-голубых с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Напомним, накануне клуб из Петербурга обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство.

«Поздравляю с победой в чемпионате. Молодцы, синие!» — написал Деян Ловрен в своём «твиттере».

Примечательно, что хорватский защитник поздравил сине-бело-голубых с чемпионством на русском языке. Напомним, Ловрен после ЧМ-2022 перешёл из «Зенита» в «Лион», за который уже выступал с 2010 по 2013 год.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».