«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам после матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по двум эпизодам матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3), сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, первым эпизодом является неназначенный пенальти после фола на сенегальском нападающем «Спартака» Кейта Бальде. Второй эпизод – фол на полузащитнике красно-белых Романе Зобнине перед вторым голом «Зенита».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков.

Санкт-петербургский «Зенит» после победы над красно-белыми стал недосягаем для конкурентов за золото. Команда оформила пятый чемпионский титул подряд.