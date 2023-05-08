«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам после матча с «Зенитом»
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Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по двум эпизодам матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3), сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, первым эпизодом является неназначенный пенальти после фола на сенегальском нападающем «Спартака» Кейта Бальде. Второй эпизод – фол на полузащитнике красно-белых Романе Зобнине перед вторым голом «Зенита».
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков.
Санкт-петербургский «Зенит» после победы над красно-белыми стал недосягаем для конкурентов за золото. Команда оформила пятый чемпионский титул подряд.
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