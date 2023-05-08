Салихова: при нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит», 11 на 13 сложно

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что красно-белые смогли бы с лёгкостью обыграть санкт-петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (2:3), если бы не судейство. Девушка язвительно выразила надежду, что главный судья игры Павел Кукуян и работавший на VAR Сергей Иванов тоже получат золотые медали.

«Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почётного гражданина города Санкт-Петербурга.

При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали всё для победы, но тяжело играть 11 на 13», – приводит слова Салиховой Metaratings.

В первом тайме арбитры приняли несколько неоднозначных судейских решений в пользу «Зенита», на которые отреагировали представители «Спартака».