Озбилиз — об Абаскале в «Спартаке»: если нет результата, под раздачу попадает тренер

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз выразил мнение, что без результата всегда страдает главный тренер и что ситуация наставника красно-белых Гильермо Абаскаля действительно тяжёлая из-за давления от болельщиков москвичей.

«Стоит ли Абаскалю по окончании сезона уходить из «Спартака»? Моё мнение — если нет результата, то в клубе никогда не убирают футболистов, под раздачу попадает тренер.

Да, «Спартак» при Абаскале может взять серебро, но это не хороший результат для команды (смеётся)! Всегда болельщики красно-белых хотят чемпионства, у них никогда нет терпения. Фанаты «Спартака» всегда хотят трофеи, быть чемпионами, но это никак не изменит ситуацию. Тем более сезон отличается от всех предыдущих — надо понимать, что Абаскалю действительно тяжело», — приводит слова Озбилиза Sport24.

За четыре тура до конца сезона «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ с 49 очками.