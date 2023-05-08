Кержаков: конечно, у Дзюбы есть мотивация победить «Зенит». С Артёмчиком я на связи!
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился, поддерживает ли связь с бывшим одноклубником Артёмом Дзюбой.
«В «Зените» много бразильцев? Что я должен ответить? Так сложилось! Подколы в сторону Дзюбы? Конечно, у него есть мотивация нас победить. С Артёмчиком я на связи! Он мотивирован», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, вчера, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена». Она закончилась со счётом 3:2 в пользу сине-бело-голубых. После этой игры санкт-петербургская команда стала недосягаемой для конкурентов за золото. «Зенит» оформил пятое чемпионство подряд.
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