Зиньковский — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак»: нормальное, вопросов по Дуарте нет

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что у него нет вопросов к судьям по итогам матча 26-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (2:3). Футболист отметил, что удаление защитника Алексиса Дуарте неоспоримо.
«Ничего не буду говорить. Нормальное судейство. Что касается удаления Дуарте, он вроде бы попал в ногу, поэтому вопросов нет.
Провели хороший матч, бились даже в меньшинстве и сравняли, но на последних минутах Ваня Сергеев забил победный. Казалось, что ничья более закономерна, но получилось так, как получилось. Никаких разговоров о том, что можно помешать «Зениту» стать чемпионом сегодня не было, мы хотели сыграть от себя и показать хороший футбол. Думаю, в плане игры это почти получилось, а в плане результата, конечно, нет», — приводит слова Зиньковского ТАСС.
- 8 мая 2023
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