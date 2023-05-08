Джикия отреагировал на отказ сборной России участвовать в азиатском турнире

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об отказе Российского футбольного союза (РФС) от участия в азиатском Кубке. Ранее сообщалось, что российская национальная команда может принять участие в чемпионата CAFA, но позже в РФС заявили об отказе от участия в турнире.

«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFА. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством. Жду, когда сборная России вновь соберётся, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», — приводит слова Джикии ТАСС.