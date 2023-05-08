«Это клёво». Форвард «Спартака» Соболев рассказал, за что можно похвалить «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признался, что ему хочется похвалить санкт-петербургский «Зенит» за работу с болельщиками и привлечение зрителей на трибуны.

«Кстати, в чём реально хочется похвалить «Зенит» — в том, как они работают с болельщиками. Сколько людей пришло — они же не просто так пришли — сто процентов, какие-то акции проводят, привлекают людей. Сегодня было 45 тысяч болельщиков — это клёво. Сейчас 45 тысяч, на «Динамо» было 30 — в этом плане они правильно двигаются», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Матч «Зенита» и «Спартака» в 26-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге посетили 44 704 зрителя. На игре чемпионата России требовалась карта болельщика. Перед матчем выступила группа «Тату».