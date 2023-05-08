Виктор Мендес: очень хочется поднять трофей Кубка России над головой

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).
«В начале было немного сложно. Никак не могли найти свою игру. Во втором тайме мы взяли мяч под свой контроль и довели матч до победного.
Сейчас нужно хорошо отдохнуть, восстановить затраченную энергию и начать готовиться к следующему матчу. Это предельно важно, чтобы занять как можно более высокое место в турнирной таблице.
Ну и дальше будем готовиться к финалу Кубка. Победа в Кубке поможет нам вернуться на те высоты, где наш клуб находился раньше. Очень хочется поднять этот трофей над головой», — приводит слова Мендеса телеграм-канал московского клуба.
Напомним, после 26-го тура РПЛ ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, набрав 51 очко.
- 8 мая 2023
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