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«Он не любит сюрпризы». Троссард — о главном тренере «Арсенала» Артете

«Он не любит сюрпризы». Троссард — о главном тренере «Арсенала» Артете
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Леандро Троссард высказался о работе с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, отметив, что тот очень педантичен в своей работе и не любит сюрпризов. Бельгийский футболист назвал испанского специалиста топовым тренером.

«Артета? Я бы сказал, что он не любит сюрпризы, поэтому я думаю, что он так много работает над всем. Если у вас возникнут вопросы, то у него всегда готов ответ для вас. Иногда его педантичность поражает воображение, настолько идеальным он хочет быть. Думаю, это придаёт дополнительную энергию его игрокам, которые тоже хотят быть совершенными. Думаю, он топ-тренер», — приводит слова Троссарда Sky Sports.

Троссард перешёл в «Арсенал» в зимнее трансферное окно.

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