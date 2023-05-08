Чистяков: неприятно фолить на пенальти. Проскочила мысль, что лишил «Зенит» титула

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал эмоции после матча 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), после которого команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России.

«Неприятно фолить на пенальти. Проскочили мысли, что лишил сегодня команду титула. Но Ваня Сергеев чуть-чуть поправил эти мысли.

Силы радоваться чемпионству всегда есть. Радоваться — это одно из лучших, что есть в жизни. Никогда не устанем. Нам любая команда может составить конкуренцию. Это зависит от них, от их игроков, тренеров и так далее. Человек способен на всё», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 7 мая, «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) стал недосягаем для конкурентов в борьбе за золото. Для сине-бело-голубых эта победа в чемпионате России является пятой подряд.