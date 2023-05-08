Андрей Червиченко: «Зенит» заслужил победу над «Спартаком». Очередное чемпионство по делу

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми (3:2).
«Думаю, что «Зенит» полностью заслужил сегодня победу над «Спартаком». У них намного сильнее состав. Даже второй состав, который вышел в конце матча, сильнее, чем первый у красно-белых. Очередное чемпионство «Зенита» абсолютно по делу.
Если говорить о судействе, было очевидно, что «Спартак» ощутит на себе всю справедливость нашего судейского корпуса сегодня. Момент на Зобнине ничем не отличается от эпизода в матче с «Ростовом». Такие же толчки, пинки, удары по ногам. Относись к другим так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе. Когда в пользу «Спартака» судят, то все сразу становятся слепыми. А тут в пользу «Зенита» свистнули — и сразу начинаются стоны у красно-белых», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.
- 8 мая 2023
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