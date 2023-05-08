Чернышенко: главное, чтобы донецкий «Шахтёр» в будущем встретился с «Зенитом» в финале РПЛ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости помочь новообразованному в Донецке «Шахтёру», чтобы в ДНР была налажена регулярная спортивная жизнь. Политик заявил о планах участия дончан в РПЛ в будущем.
«Я знаю, что чемпионат ДНР стартует уже в мае, у вас 10 команд – из 10 различных городов. Важно, что футбольная жизнь идёт. Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена. Главное, чтобы донецкий «Шахтёр» пробился через какое-то время в финал Российской Премьер-Лиги и встретился с «Зенитом» в финале на «Донбасс Арене», – приводит слова Чернышенко официальный сайт правительства Российской Федерации.
Оригинальный донецкий «Шахтёр» продолжает существование и выступления в УПЛ и еврокубках, однако не играет на «Донбасс Арене» с 2014 года.
- 8 мая 2023
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