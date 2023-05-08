«Челси» определится с новым главным тренером в ближайшие дни. Фаворит — Почеттино

Лондонский «Челси» планирует определиться с кандидатурой на пост главного тренера уже на этой неделе. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».
По информации инсайдера, финальное решение по новому главному тренеру будет принято в течение нескольких ближайших дней. Человек, выбранный на пост наставника «Челси», будет сотрудничать с действующим тренерским штабом во главе с Фрэнком Лэмпардом до лета. Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино остаётся главным фаворитом в борьбе за место в «Челси».
Напомним, «Челси» уже два раза уволил главного тренера по ходу текущего сезона. Осенью своей работы лишился Томас Тухель, а весной Грэм Поттер. Сейчас синими руководит Лэмпард.
- 8 мая 2023
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