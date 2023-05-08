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Россиянка Абдуллина помогла «Челси» разгромить «Эвертон» со счётом 7:0

Россиянка Абдуллина помогла «Челси» разгромить «Эвертон» со счётом 7:0
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Вчера, 7 мая, женская команда «Челси» провела домашний матч с «Эвертоном» в чемпионате Англии. Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу лондонской команды.

Отметим, что после перерыва на поле в составе «Челси» вышла российская футболистка Алсу Абдуллина, однако результативными действиями она отметиться не сумела.

Женская команда «Челси» занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата среди женских команд. Синие набрали 46 очков в 18 матчах. У ЖФК «Манчестер Юнайтед», который идёт на первой строчке, 50 очков в активе. Однако футболистки из манкунианского клуба провели на две игры больше, чем «Челси».

21-летняя Абдуллина является воспитанником «Чертаново». С 2020 по 2022 год Алсу выступала за московский «Локомотив», а затем перешла в «Челси» на правах свободного агента.

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