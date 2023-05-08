Михаил Кержаков: хотел бы для Википедии сыграть в сборной России, но дорогу молодым

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе российских вратарей за место в составе сборной России.
«Я не переживаю, что в сборной не играю. Есть ребята, которые не меньше этого заслуживают. Мне многие нравятся: Селя, Сафонов, Помазун, Лантратов, Акинфеев за скобками вообще. Конечно, я хотел бы для строчки в Википедии сыграть в сборной, но дорогу молодым», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, вчера, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. После этого матча сине-бело-голубые стали недосягаемы для конкурентов за золото. «Зенит» победил в чемпионате России пятый раз подряд.
- 8 мая 2023
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