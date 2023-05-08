Объявлены судейские назначения на первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте объявил судейские назначения на первые матчи полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

На матче «Реал» — «Манчестер Сити» будет работать португальская бригада арбитров: главный судья — Артур Диаш; ассистенты — Паулу Суареш и Педру Рибейру; четвёртый рефери — итальянец Даниэле Орсато; VAR — Массимилиано Иррати и Тьягу Мартинш.

Игру «Милан» — «Интер» обслужит испанская бригада арбитров: главный судья — Хесус Хиль Мансано; ассистенты — Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес; четвёртый рефери — Хосе Санчес; VAR — Хуан Мартинес, AVAR — Алехандро Эрнандес.

Напомним, игра «Реал» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Первая игра «Милана» и «Интера» запланирована на среду, 10 мая.