Радченко: впечатления от чемпионства не такие яркие — «Зенит» на голову выше остальных
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче со «Спартаком» (3:2). Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно оформила чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Зенит» провёл не очень хороший матч со «Спартаком», но победил — это футбол. Впечатления от чемпионства не такие яркие. На протяжении всего сезона по игре «Зенита» и соперников, которые могли претендовать на золотые медали, было видно, что команда Семака на голову выше остальных. Теперь над эмблемой появится вторая звезда — это самая приятная и долгожданная вещь, что могла быть», — сказал Дмитрий Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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- 8 мая 2023
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