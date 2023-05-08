Валерий Непомнящий: мне понравилось, как «Спартак» сопротивлялся «Зениту»
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Советский и российский тренер и функционер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).
«Зенит» стал чемпионом вполне ожидаемо и заслуженно. «Спартак» хорошо сопротивлялся — мне понравилось. Но удача была на стороне «Зенита».
Весь сезон петербургская команда шла ровно и стабильно. Да, как и положено в футболе, случаются и не самые лёгкие моменты. Но чемпионство абсолютно ожидаемое и заслуженное», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, вчера, 7 мая, «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) стал недосягаем в турнирной таблице РПЛ для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
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