Валерий Непомнящий: мне понравилось, как «Спартак» сопротивлялся «Зениту»

Советский и российский тренер и функционер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

«Зенит» стал чемпионом вполне ожидаемо и заслуженно. «Спартак» хорошо сопротивлялся — мне понравилось. Но удача была на стороне «Зенита».

Весь сезон петербургская команда шла ровно и стабильно. Да, как и положено в футболе, случаются и не самые лёгкие моменты. Но чемпионство абсолютно ожидаемое и заслуженное», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 7 мая, «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) стал недосягаем в турнирной таблице РПЛ для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.