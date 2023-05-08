Газзаев: выиграть РПЛ 5 раз подряд — свидетельство высокого уровня творчества тренера

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось выиграть чемпионат России.
«Зенит» добился победы прежде всего благодаря стабильности. Стабильность выступлений в чемпионате – показатель класса игроков. Как и стабильность состава. Это две главные составляющие успеха. И система клубного футбола в «Зените» выстроена очень профессионально, могу её сравнить с уровнем лучших клубов ведущих национальных первенств Европы. И, конечно же, это и искусство главного тренера. Потому что выиграть чемпионат России пять раз подряд – свидетельство искусства и высокого уровня творчества тренера. Один раз можно выиграть чемпионат страны, а чтобы сделать это пять раз подряд, нужно, помимо определённых тренерских качеств, ещё и проявлять искусство.
Надо уметь постоянно держать команду на таком серьёзном уровне, а это уже очень высокий уровень профессионализма Сергея Семака. К сожалению, команды, которые реально могут ему составить конкуренцию, – «Спартак», «Динамо», ЦСКА – не смогли это сделать. Как только начинается чемпионат России, пальму первенства отдают «Зениту». И по праву, ведь команда демонстрирует и хорошее качество игры, и добивается нужного результата. А система клуба работает на очень высоком организационном уровне. Все эти важные компоненты и приводят к победе», — приводит слова Газзаева «РИА Новости».
Напомним, вчера, 7 мая, «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
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