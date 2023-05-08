Владимир Гранат — о Кукуяне: в РПЛ нет судьи, который бы не допускал ошибку в своём матче

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат оценил уровень судейства чемпионата России.
«Могу сказать, что «Ростов» дал такой шанс принципиальным соперникам, дал взять чемпионство «Зениту» и получить вторую звезду, чем они и воспользовались. Если честно, победа петербуржцев ожидалась. Судейство? Мне кажется, если взять каждую игру РПЛ, у нас нет судьи, который бы не допускал ошибку в своём матче. У кого-то они результативные, у кого-то — нет. Обычная ситуация», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, вчера, 7 мая, «Зенит» после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2) набрал 64 очка и стал недосягаем в турнирной таблице для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
- 8 мая 2023
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