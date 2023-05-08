Сёмин: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Краснодар» обязаны конкурировать с «Зенитом»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге после досрочного чемпионства «Зенита» в сезоне-2022/2023. По мнению специалиста, с сине-бело-голубыми обязаны конкурировать ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

«Можно ли будет конкурировать с «Зенитом» в ближайшие несколько лет? Почему нет? Все обязаны конкурировать. Это ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». «Зенит» — молодец, их нужно поздравить, видимо, все структуры клуба работают лучше, чем у других, поэтому они чемпионы. Лучше работает Сергей Семак, у них лучший подбор игроков. Победа «Зенита» — проблема других команд, почему они не могут составить конкуренцию? Они должны разобраться в себе.

Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о том, что они работают лучше, чем все остальные», — приводит слова Сёмина ТАСС.