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Яковлев: Юран — отличный мотиватор, умеет подобрать нужные слова и завести команду

Яковлев: Юран — отличный мотиватор, умеет подобрать нужные слова и завести команду
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Нападающий Владислав Яковлев, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», охарактеризовал тренерские качества наставника нижегородской команды Сергея Юрана. По словам футболиста, этот специалист умеет мотивировать своих подопечных и подбирать нужные слова.

«Как мне работается под руководством Юрана? У нас очень хороший тренерский штаб. А Сергей Николаевич – отличный мотиватор. Он умеет подобрать нужные слова, завести команду, правильно настроить её на игру», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Напомним, полноценный контракт Яковлева принадлежит московскому ЦСКА. Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. Ранее он работал в подмосковных «Химках».

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