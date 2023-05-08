Яковлев: Юран — отличный мотиватор, умеет подобрать нужные слова и завести команду

Нападающий Владислав Яковлев, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», охарактеризовал тренерские качества наставника нижегородской команды Сергея Юрана. По словам футболиста, этот специалист умеет мотивировать своих подопечных и подбирать нужные слова.

«Как мне работается под руководством Юрана? У нас очень хороший тренерский штаб. А Сергей Николаевич – отличный мотиватор. Он умеет подобрать нужные слова, завести команду, правильно настроить её на игру», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Напомним, полноценный контракт Яковлева принадлежит московскому ЦСКА. Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. Ранее он работал в подмосковных «Химках».