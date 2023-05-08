Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от чемпионства с «Зенитом» после игры со «Спартаком»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от победы в чемпионате РПЛ после матча 26-го тура с московским «Спартаком». Футболист отметил, что на все игры настраивается одинаково. Бакаев также признался, что ещё не знает, как будет праздновать чемпионский титул, который стал для него первым в карьере.
«Эмоции прекрасные. Тяжёлый год, тяжёлый чемпионат. Все соперники были достойные, из-за этого вдвойне приятно победить в этом году. Все матчи были сложными, но лучший ещё впереди.
Какой у меня был настрой на матчи со «Спартаком»? У меня всегда одна мотивация ко всем соперникам – я всегда выхожу выкладываться на все сто процентов.
Как оценю свою игру в этом сезоне? Я мало играл. Надо больше играть, так что посмотрим. Буду тренироваться, чтобы больше выходить на поле.
Как буду праздновать своё первое чемпионство? Я ещё не знаю, как здесь празднуют (смеётся). Только начинаю осваиваться в плане празднования, посмотрим», — приводит слова Бакаева «Спорт день за днём».
- 8 мая 2023
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