Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от чемпионства с «Зенитом» после игры со «Спартаком»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от победы в чемпионате РПЛ после матча 26-го тура с московским «Спартаком». Футболист отметил, что на все игры настраивается одинаково. Бакаев также признался, что ещё не знает, как будет праздновать чемпионский титул, который стал для него первым в карьере.

«Эмоции прекрасные. Тяжёлый год, тяжёлый чемпионат. Все соперники были достойные, из-за этого вдвойне приятно победить в этом году. Все матчи были сложными, но лучший ещё впереди.

Какой у меня был настрой на матчи со «Спартаком»? У меня всегда одна мотивация ко всем соперникам – я всегда выхожу выкладываться на все сто процентов.

Как оценю свою игру в этом сезоне? Я мало играл. Надо больше играть, так что посмотрим. Буду тренироваться, чтобы больше выходить на поле.

Как буду праздновать своё первое чемпионство? Я ещё не знаю, как здесь празднуют (смеётся). Только начинаю осваиваться в плане празднования, посмотрим», — приводит слова Бакаева «Спорт день за днём».