Владислав Яковлев поделился впечатлениями от выступлений за молодёжную сборную России

Нападающий Владислав Яковлев, на правах аренды выступающий за «Пари Нижний Новгород», поделился впечатлениями от выступлений за молодёжную сборную России. Напомним, Яковлев играет за молодёжку национальной команды с сентября 2022 года. В её составе он провёл три матча и забил один.
«Впервые меня вызвали на игры с Северной Ирландией и Литвой, но на предматчевой тренировке я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра, и те встречи мне пришлось пропустить. А потом Михаил Михайлович Галактионов вызвал меня на сбор в Минске, где мы выиграли мини-турнирчик у сборных Казахстана и Беларуси. В ворота хозяев я тогда гол забил.
Что касается впечатлений, то это был очень классный опыт для меня. Безусловно, ты чувствуешь ответственность, играя за свою страну. Перед каждым матчем звучит гимн России, и ты с огромным желанием, с горящими глазами бьёшься на поле всё отведённое тебе тренером время», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари НН» во «ВКонтакте».
- 8 мая 2023
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