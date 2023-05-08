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Владислав Яковлев поделился впечатлениями от выступлений за молодёжную сборную России

Владислав Яковлев поделился впечатлениями от выступлений за молодёжную сборную России
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Нападающий Владислав Яковлев, на правах аренды выступающий за «Пари Нижний Новгород», поделился впечатлениями от выступлений за молодёжную сборную России. Напомним, Яковлев играет за молодёжку национальной команды с сентября 2022 года. В её составе он провёл три матча и забил один.

«Впервые меня вызвали на игры с Северной Ирландией и Литвой, но на предматчевой тренировке я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра, и те встречи мне пришлось пропустить. А потом Михаил Михайлович Галактионов вызвал меня на сбор в Минске, где мы выиграли мини-турнирчик у сборных Казахстана и Беларуси. В ворота хозяев я тогда гол забил.

Что касается впечатлений, то это был очень классный опыт для меня. Безусловно, ты чувствуешь ответственность, играя за свою страну. Перед каждым матчем звучит гимн России, и ты с огромным желанием, с горящими глазами бьёшься на поле всё отведённое тебе тренером время», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари НН» во «ВКонтакте».

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