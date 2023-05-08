Видео: речь Сергея Семака в раздевалке «Зенита» после завоевания чемпионства в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выступил с речью перед своими игроками и тренерским штабом после победы над московским «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2), которая стала для петербуржцев решающей в борьбе за чемпионский титул. Видео речи наставника сине-бело-голубых появилось в официальном телеграм-канале клуба.

«Горжусь командой. Вы не представляете, что вы сделали для болельщиков, для всей страны, для тех людей, которые болеют за нас. Вы все герои», — сказал Семак.

Для самого Семака это чемпионство стало 10-м в карьере. Пять из них наставник петербуржцев завоевал, будучи футболистом, а вторую половину добавил, возглавляя «Зенит». В следующем матче сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге с «Краснодаром».