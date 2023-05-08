Видео: речь Сергея Семака в раздевалке «Зенита» после завоевания чемпионства в РПЛ
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выступил с речью перед своими игроками и тренерским штабом после победы над московским «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2), которая стала для петербуржцев решающей в борьбе за чемпионский титул. Видео речи наставника сине-бело-голубых появилось в официальном телеграм-канале клуба.
«Горжусь командой. Вы не представляете, что вы сделали для болельщиков, для всей страны, для тех людей, которые болеют за нас. Вы все герои», — сказал Семак.
Для самого Семака это чемпионство стало 10-м в карьере. Пять из них наставник петербуржцев завоевал, будучи футболистом, а вторую половину добавил, возглавляя «Зенит». В следующем матче сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге с «Краснодаром».
Комментарии
- 8 мая 2023
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:34
-
16:20
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:24
-
15:24
-
15:13
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:34
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:00
Партнерский контент