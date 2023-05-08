Ребёнок на велосипеде выехал на поле и прервал матч Кубка Финляндии. Видео
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В соцсетях стал вирусным новый футбольный ролик. На этом видео запечатлён забавный случай, произошедший во время матча Кубка Финляндии «Яаалкараннан ПаллоСеура» – «Коувола». Прямо во время игры на поле выехал ребёнок дошкольного возраста на велосипеде.
Ребёнок на велосипеде прервал матч Кубка Финляндии. Видео:
Футболисты и арбитр лояльно встретили на поле нежданного гостя, а с трибун раздавались аплодисменты и смех болельщиков. Команды дождались, пока ребёнок покинет пределы поля, и продолжили игру.
Отметим, что основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. Игра перешла в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Яаалкараннан ПаллоСеура» со счётом 5:4.
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