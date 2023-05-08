«Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Московский «Локомотив» и футбольный клуб «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча железнодорожников и сочинцев пройдёт сегодня, 8 мая, в Москве, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.
Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.
В матче первого круга в Сочи сильнее оказались хозяева, разгромившие «Локомотив» 4:0.
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