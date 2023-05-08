Яковлев объяснил, почему решил уйти из ЦСКА в аренду

Нападающий Владислав Яковлев, на правах аренды выступающий за «Пари Нижний Новгород», рассказал, почему решил уйти из ЦСКА на временной основе. Однажды футболист сказал в одном из интервью, что молодым игрокам лучше получать меньше игровой практики, но тренироваться с топ-футболистами. Теперь же Яковлев заявил, что его позиция изменилась, поэтому он и перешёл в «Пари НН».

«Я когда-то говорил, что молодым игрокам лучше получать меньше игровой практики, но тренироваться в топ-клубе? Тот этап в моей жизни остался позади. Я понял, что надо сделать следующий шаг, что игровая практика просто необходима, поэтому и подписал контракт с «Пари НН».

«Пари НН» осталось четыре матча в РПЛ? И каждый из них для нас очень и очень важен. Для того чтобы избежать «стыков», нам нужно побеждать. Будем отдаваться игре на все сто процентов, и удача сама нас найдёт», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари НН» во «ВКонтакте».