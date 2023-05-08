Ловчев: назвал бы Дзюбу лучшим российским игроком РПЛ. И забивает, и ведёт себя правильно
Поделиться
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. Советский экс-футболист назвал Дзюбу лучшим российским игроком в РПЛ.
«Артём Дзюба забил восемь голов в семи матчах и вполне может забить 12-13 мячей. О чём это говорит? О снижении уровня РПЛ — игрок приходит после паузы длиной в полгода, не проведя сборов.
Но тут надо сказать и то, что [Дзюба] сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Ему есть кому и что доказывать. Более того, я бы назвал Артёма вообще лучшим российским футболистом РПЛ. Он и забивает, и команду тащит, и ведёт себя очень правильно. Видно, что игроки к нему тянутся. Команда его хорошо воспринимает, доверяет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:34
-
16:20
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:24
-
15:24
-
15:13
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:34
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:00
Партнерский контент