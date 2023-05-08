Бывшая пресс-атташе «Динамо» отреагировала на слухи о романе с голкипером Лещуком

Бывшая пресс-атташе московского «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на слухи, что голкипер бело-голубых Игорь Лещук развёлся со своей супругой Виолеттой из-за измен с ней.
Лысенко ответила одному из подписчиков своего телеграм-канала в комментариях: «Мне действительно есть, что сказать, но считаю, что оправдываться не должна, как минимум потому, что это личная жизнь».
Лещук ранее объявил о начале бракоразводного процесса с Виолеттой, заявив, что тот начался уже давно и не связан ни с кем, кроме них двоих.
Виолетта же отреагировала на слова голкипера «Динамо», назвав их ложью и лицемерием, написав в своём телеграм-канале: «Я хочу, чтобы вы знали, что эта грязь – один человек, который лез и лезет везде. Лезть в семью, где есть двое детей, у всех на глазах? Когда даже нет развода. И не было»
В комментариях болельщики начали подозревать, что под «грязью» Виолетта имела в виду именно Лысенко, которая не так давно покинула «Динамо».
- 8 мая 2023
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