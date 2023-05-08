Яковлев: в ЦСКА не было высокомерия, старшие ребята нормально относились к молодёжи

Нападающий Владислав Яковлев, на правах аренды играющий за «Пари Нижний Новгород», рассказал о переходе из молодёжной команды ЦСКА в основную. Напомним, контракт Яковлева до сих пор принадлежит ЦСКА, а в Нижнем Новгороде он выступает на временной основе.
«Почему в детстве выбрал школу ЦСКА? Мои родители были далеки от футбола, так что можно назвать стечением обстоятельств, что я попал в ЦСКА. Прошёл отбор, был зачислен в академию армейцев и в итоге дошёл до первой команды.
Как пережил переход из молодёжного футбола во взрослый? В целом спокойно и безболезненно. В главной команде ЦСКА не было никакого высокомерия, старшие ребята нормально относились к молодёжи. Бывало, пихали, конечно, но в то же время и помогали, подсказывали. Так что освоился довольно быстро», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари НН» во «ВКонтакте».
- 8 мая 2023
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:34
-
16:20
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:24
-
15:24
-
15:13
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:34
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:00