Яковлев: в ЦСКА не было высокомерия, старшие ребята нормально относились к молодёжи

Нападающий Владислав Яковлев, на правах аренды играющий за «Пари Нижний Новгород», рассказал о переходе из молодёжной команды ЦСКА в основную. Напомним, контракт Яковлева до сих пор принадлежит ЦСКА, а в Нижнем Новгороде он выступает на временной основе.

«Почему в детстве выбрал школу ЦСКА? Мои родители были далеки от футбола, так что можно назвать стечением обстоятельств, что я попал в ЦСКА. Прошёл отбор, был зачислен в академию армейцев и в итоге дошёл до первой команды.

Как пережил переход из молодёжного футбола во взрослый? В целом спокойно и безболезненно. В главной команде ЦСКА не было никакого высокомерия, старшие ребята нормально относились к молодёжи. Бывало, пихали, конечно, но в то же время и помогали, подсказывали. Так что освоился довольно быстро», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари НН» во «ВКонтакте».