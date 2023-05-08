Личка: «Оренбург» никогда не будет гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что южноуральская команда никогда не сможет навязать конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» или московскому «Спартаку», однако отметил, что оренбуржцы будут стараться совершенствоваться от игры к игре.
«Успехи «Оренбурга»? Никаких секретов нет. Это совместная работа тренерского штаба и игроков, которые голодны и хотят успешно провести игру. Стараемся улучшать всё в каждой встрече. Команда честно работает.
Мы никогда не будем гоняться за «Зенитом» и «Спартаком», но можем совершенствоваться от игры к игре, чтобы повысить наши качества», — приводит слова Лички Sport24.
После 26 сыгранных в текущем сезоне матчей «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице с 39 набранными очками.
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