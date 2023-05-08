Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оганесян: наша цель – просто набирать как можно больше очков и побеждать

Оганесян: наша цель – просто набирать как можно больше очков и побеждать
Степан Оганесян и Даниил Денисов
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Степан Оганесян, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Оренбург», прокомментировал итог матча 26-го тура российской Премьер-лиги с московским ЦСКА (1:2).

«Оценивать игру надо не мне, для этого есть тренерский штаб. Но в целом всегда можно играть лучше. Думаю, «Оренбург» спокойно может попасть в первую пятёрку РПЛ. Для этого нужно просто набирать как можно больше очков и побеждать», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА, который закончился со счётом 2:1 в пользу армейцев, «Оренбург» занимает в турнирной таблице восьмую строчку, имея в активе 39 очков. От пятого места, на котором находится «Ахмат», оренбуржцы отстают на четыре очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023