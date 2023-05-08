Оганесян: наша цель – просто набирать как можно больше очков и побеждать
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Нападающий московского «Спартака» Степан Оганесян, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Оренбург», прокомментировал итог матча 26-го тура российской Премьер-лиги с московским ЦСКА (1:2).
«Оценивать игру надо не мне, для этого есть тренерский штаб. Но в целом всегда можно играть лучше. Думаю, «Оренбург» спокойно может попасть в первую пятёрку РПЛ. Для этого нужно просто набирать как можно больше очков и побеждать», — приводит слова Оганесяна Metaratings.
Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА, который закончился со счётом 2:1 в пользу армейцев, «Оренбург» занимает в турнирной таблице восьмую строчку, имея в активе 39 очков. От пятого места, на котором находится «Ахмат», оренбуржцы отстают на четыре очка.
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