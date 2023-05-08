Владислав Яковлев: игрок сборной России – это определённый почётный статус

Нападающий Владислав Яковлев, выступающий за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, заявил о желании попасть в сборную России по футболу. По его мнению, приглашение в национальную команду даёт определённый почётный статус.

«Хочу ли попасть в главную сборную России? Думаю, этого хочет каждый спортсмен, я — не исключение. Хотя раньше об этом как-то не задумывался. Но игрок сборной страны – это, безусловно, определённый статус. Выступать за национальную команду очень почётно», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Пари НН» во «ВКонтакте».

Напомним, Яковлев играет за молодёжную сборную России с сентября 2022 года. В её составе он провёл три матча и забил один гол. В основную национальную команду футболист ещё не вызывался.