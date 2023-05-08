Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Кержаков опубликовал фото с сигарой после завоевания чемпионства

Вратарь «Зенита» Кержаков опубликовал фото с сигарой после завоевания чемпионства
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков опубликовал в своих соцсетях пафосную фотографию с сигарой на следующий день после завоевания чемпионства Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Фото: Скриншот из соцсетей Кержакова

Примечательно, что под этой публикацией оставил свой комментарий воспитанник «Зенита» Данила Прохин. Он написал под фото Кержакова: «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает».

Напомним, накануне клуб из Петербурга обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство. «Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Материалы по теме
«Зенит» — далеко не самый доминирующий клуб. В Европе есть гегемоны помощнее
«Зенит» — далеко не самый доминирующий клуб. В Европе есть гегемоны помощнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023